Cronaca

Sal Da Vinci ricorda Vincenzo D’Agostino a Sanremo

Di Mario De Nardo

Standing ovation al Teatro Ariston per Sal Da Vinci. Un’accoglienza calorosissima ha accompagnato l’ingresso dell’artista napoletano sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Ancora prima che iniziasse a cantare, il pubblico in sala ha intonato in coro “Rossetto e caffè”, trasformando l’Ariston in un’unica voce emozionata. Un momento spontaneo e potente, che ha sorpreso lo stesso cantante, visibilmente commosso davanti all’affetto della platea.

Poi l’esibizione con “Per sempre sì”, interpretata con intensità e passione, capace di infiammare il teatro e strappare lunghi applausi. Al termine del brano, l’intera sala si è alzata in piedi per una standing ovation che ha suggellato uno dei momenti più emozionanti della serata.

Sal Da Vinci ha voluto dedicare la sua partecipazione al Festival a Vincenzo D’Agostino, storico paroliere e autore di numerosi successi della musica napoletana, scomparso nei giorni scorsi. Un omaggio sentito, che ha reso l’esibizione ancora più significativa, unendo musica, memoria e radici in un abbraccio collettivo.
Foto SkyTg24