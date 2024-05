FOLLIA IN CENTRO VERIFICATASI VIOLENTE LITE

Il sindaco scrivo alla Prefettura di Caserta e chiede “la convocazione urgente del Comitato Tecnico per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico”

Una violenta lite tra cittadini bulgari si è verificata ieri sera (2 maggio) nel centro di Mondragone. Una violenza inaudita, uno ‘schiaffo’ a tutti quei mondragonesi che amano la propria città. Uno schiaffo anche al primo cittadino Francesco Lavanga che ha subito espresso profonda preoccupazione in seguito all’episodio di violenza urbana: “Ho provveduto, come già fatto precedentemente, a chiedere alla Prefettura di Caserta la convocazione urgente del Comitato Tecnico per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico. Tale vicenda richiede la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni superiori preposte a garantire la sicurezza in città”.

Il sindaco ha espresso l’intenzione di informare direttamente il Ministro degli Interni riguardo alla situazione: “Inoltre, provvederò ad informare direttamente anche il Ministro degli Interni”.

Nel documento ufficiale indirizzato alla Prefettura di Caserta Lavanga ha sottolineato la necessità di un intervento congiunto per affrontare le criticità legate alla sicurezza urbana: “Avverto forte la necessità di coinvolgere tutti i livelli istituzionali preposti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza al fine di affrontare con forza ed efficacia le criticità afferenti alla sicurezza urbana sul nostro territorio”.

L’episodio di violenza coinvolge cittadini di origine bulgara e ha aumentato il senso di insicurezza nella comunità locale. Il sindaco ha evidenziato la necessità di un impegno congiunto per contrastare tali fenomeni: “Purtroppo, eventi come questo, registrati e segnalati anche in passato, reclamano una risposta ed uno sforzo congiunto in quanto il singolo impegno della Polizia Locale non riesce ad arginare tali fenomeni che potrebbero sfociare anche in situazioni molto più gravi e difficili da gestire”.