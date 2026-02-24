Gestione cantieri: Confcommercio incontra il sindaco. Volontà condivisa di valorizzare il territorio per il rilancio della città

Il vice presidente di Confcommercio Caserta, Umberto Cinque, e il responsabile della delegazione di Mondragone, Fabio Pagliaro, hanno incontrato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga. Sotto i riflettori la gestione di alcuni lavori stradali sul corso principale e in altre strade della città. L’incontro si è reso necessario all’indomani di una diffida inviata da alcuni esercenti, non soci di Confcommercio, all’indirizzo del primo cittadino. La delegazione ha inteso sottolineare che Mondragone, splendida città balneare, merita l’impegno congiunto di cittadini e associazioni di categoria e che solo attraverso la collaborazione, il dialogo e una concreta capacità di resilienza sarà possibile affrontare e superare le problematiche che di volta in volta si presenteranno. Da qui l’impegno a favorire sempre l’unità di intenti e la volontà condivisa di valorizzare il territorio, che, secondo l’associazione, rappresentano strumenti fondamentali per favorire la rinascita e il rilancio della città di Mondragone. ‘Il nostro desiderio – hanno dichiarato Umberto Cinque e Fabio Pagliaro – è quello di costruire una città proiettata verso un nuovo modello di turismo: storico, archeologico e agroalimentare, capace di valorizzare le nostre radici e le nostre eccellenze. Dovrà essere un progetto che deve coinvolgere tutta la cittadinanza, perché solo attraverso la partecipazione, la collaborazione e l’orgoglio condiviso, si può crescere davvero’.