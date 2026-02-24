Sanremo 2026. La prima serata.

Prima giornata del festival di Sanremo 2026.

Tantissime sorprese e moltissima curiosità per la nuova edizione diretta dall’instancabile Carlo Conti.

Stasera sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e 30 i Big in gara, con Tiziano Ferro super ospite ed affianco al numero uno anche la graziosissima Laura Pausini. In Costa Smeralda, Max Pezzali sarà protagonista ogni sera con uno show diverso in attesa del suo tour. Le esibizioni vengono valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dalla giuria, senza conoscere l’ordine di piazzamento.

Ecco l’ordine di uscita ufficiale della prima serata: