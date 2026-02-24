Sanremo 2026. La prima serata.

Prima giornata del festival di Sanremo 2026.
Tantissime sorprese e moltissima curiosità per la nuova edizione diretta dall’instancabile Carlo Conti.
Stasera sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e 30 i Big in gara, con Tiziano Ferro super ospite ed affianco al numero uno anche la graziosissima Laura Pausini. In Costa Smeralda, Max Pezzali sarà protagonista ogni sera con uno show diverso in attesa del suo tour. Le esibizioni vengono valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dalla giuria, senza conoscere l’ordine di piazzamento.
Ecco l’ordine di uscita ufficiale della prima serata:
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – AI AI
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- Jay-Ax – Italia Starter Pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre sìNigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassman – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA & Aka7even – Poesie clandestine