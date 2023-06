Giornata Mondiale della Bicicletta, tra sport e sostenibilità si spera in un miracolo per il piccolo investito da un’auto

Oggi, 3 giugno, nel mondo, si celebra la Giornata della Bicicletta.

Simbolo del trasporto sostenibile, semplice, economico, pulito ed ecologico; l’uso della bici occupa uno spazio sempre maggiore nelle politiche e nei programmi di sviluppo internazionali, regionali e nazionali.

Una strada che va perseguita dalle politiche territoriali sulla base delle riflessioni che hanno portato all’istituzione di questa giornata il 12 aprile 2018:

– La bicicletta è un mezzo di trasporto economico, sicuro, ecologico;

– È uno strumento di sviluppo: può essere l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e allo sport;

– L’andare in bicicletta rende la persona più consapevole dell’ambiente e della città in cui si muove;

– La bicicletta è un simbolo di trasporto sostenibile e ha un impatto positivo sul clima.

In quest’ottica, la pianificazione e progettazione della mobilità sostenibile e delle infrastrutture di trasporto richiede di mettere in atto iniziative per sviluppare sistemi innovativi sicuri e convenienti.

L’invito a favorire iniziative quali gite in bici a livello nazionale e locale, è un modo efficace per rafforzare la salute e il benessere fisico e mentale e diffondere la cultura del ciclismo nella società.

Un’infrastruttura sicura per camminare e andare in bicicletta è anche un percorso per raggiungere una maggiore equità sanitaria secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) : una forma di trasporto attivo riduce, infatti, il rischio di malattie cardiache, ictus, alcuni tipi di cancro, diabete e persino la morte.

Fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la Giornata Mondiale della Bicicletta vuole sottolineare quanto siano da accogliere con favore le iniziative che ne incentivano l’uso quale mezzo non solo salutare ma anche amico dell’ambiente, equo e conveniente.

Una giornata all’insegna della sostenibilità e dello sport praticato in bici non ha distolto neanche per un attimo il pensiero dal bambino, di 12 anni, investito da una Lancia Y in via Da Vinci, a San Nicola la Strada (CE), nel pomeriggio di ieri.

In sella alla sua bici è stato colpito in pieno dall’autovettura guidata da un 19enne, successivamente trasportato all’Ospedale di Caserta in evidente stato di shock.

Finito sul parabrezza dove ha battuto la testa, il bambino, rianimato all’arrivo dei soccorsi, è stato poi trasferito all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul grave incidente dalla dinamica ancora da chiarire, dopo i primi rilievi, indaga la Polizia Municipale di San Nicola la Strada.

Segue la nota dell’Amministrazione Comunale, le cui parole esprimono un sentimento condiviso che abbraccia la famiglia del piccolo:

“Siamo in sofferenza e in apprensione per la notizia di ieri di un grave incidente in un comune limitrofo alla nostra città, che ha visto un’auto colpire una bicicletta alla cui guida c’era un bambino e la cui dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Preghiamo affinchè il piccolo che sta lottando nel nostro Ospedale e al quale ci stringiamo forte, possa tornare tra le braccia dei suoi genitori, nella speranza che i medici possano al più presto darci notizie confortanti”.