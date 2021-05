Giuseppe Cerrato presenta ” Il Cancello delle stelle”

Caserta. Questa sera, giovedì 13 maggio alle ore 19.00 presso la sede dell’Associazione CasertAzione, a Casolla, in via Giaquinto, 24, si terrà la presentazione del libro Il cancello delle stelle La grande alleanza dello scrittore casertano Giuseppe Cerrato e pubblicato da Giuseppe Vozza Editore.

Con l’autore converseranno Francesco Guida, presidente di CasertAzione, Giovanni Bocciero, presidente di La Cultura racconta, Enzo De Rosa, presidente Liberalibri, Giuseppe Vozza, direttore editoriale.

Il libro Il cancello delle stelle La grande alleanza tratta della parte finale della grande epopea degli Indiani d’America e tutte le vicissitudini che i vari popoli indigeni devono patire a causa dell’uomo bianco, che li costringe ad indietreggiare sempre, fino a rinchiuderli in spazi più angusti, le cosiddette ‘riserve’. È un susseguirsi di fatti naturali inspiegabili, di amori che nascono, di informazioni volutamente riportate in modo errato, di sotterfugi, di accordi sottoscritti e poi disattesi senza alcuna ragione. Sono gli ultimi anni della libertà dei nativi americani, che di lì a poco diventeranno esuli nella propria patria. Ma non è solo una questione di terre da sottrarre e terre da conquistare, è anche e soprattutto una questione di una diversa concezione del mondo e della vita, improntata al rispetto della natura, propria degli Indiani, ed una dimensione esclusivamente utilitaristica, tesa a dare un prezzo a tutto ciò che si para davanti agli occhi, propria degli uomini bianchi.

Lo scrittore Giuseppe Cerrato, tra l’altro anche apprezzato bassista del cantante Bobby Solo, ci ammonisce che purtroppo si tratta di una storia destinata a ripetersi in continuazione.