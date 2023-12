Gli Appartamenti reali della Reggia di Caserta  aperti anche il pomeriggio del 25 dicembre e del 1° gennaio 

Gli Appartamenti reali della Reggia di Caserta saranno aperti straordinariamente anche il pomeriggio di lunedì 25 dicembre e di lunedì 1° gennaio. Il Complesso vanvitelliano accoglierà il pubblico tutti i giorni (con modalità e orari differenti) fino all’8 gennaio 2024.

Il Museo del MiC schiuderà le sue porte ai visitatori anche nel giorno del Santo Natale e a Capodanno, con accesso solo da piazza Carlo di Borbone.

Il 25 dicembre gli Appartamenti reali saranno aperti dalle 16.30 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 18.45. Il biglietto avrà un costo di 3 euro, in vendita all’info point (cancello centrale di piazza Carlo di Borbone) e online su TicketOne. Chiusi il Teatro di Corte e la mostra “Nino Longobardi alla Reggia di Caserta”.

Il 1° gennaio 2024, il Palazzo reale sarà visitabile dalle 18 alle 21.30, con ultimo ingresso alle 20.15. I biglietti per la visita agli Appartamenti reali avranno un costo di 3 euro. In vendita all’info point (cancello centrale di piazza Carlo di Borbone) e online su TicketOne. Per il primo giorno dell’anno saranno aperti anche il Teatro di Corte e la mostra “Nino Longobardi alla Reggia di Caserta”.

A Natale e Capodanno saranno chiusi Parco reale e Giardino Inglese. Chiuso l’accesso di corso Giannone.

Si ringrazia il personale del Museo e dei concessionari che si è reso disponibile ad accogliere i visitatori della Reggia di Caserta anche in questi due giorni di festa.

Si ricorda che sono già previste dal Piano di Valorizzazione 2023 le aperture straordinarie nei martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale) del 26 dicembre e del 2 gennaio 2024. In queste giornate il Museo sarà aperto dalle 8.30 alle 19.30, con i consueti orari mensili differenziati per Parco e Appartamenti reali. Biglietti online su TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Tutte le info sul sito del Museo.

Da oggi, 22 dicembre, per tutto il periodo delle Feste la Reggia di Caserta invita i visitatori ad “Amarsi alla Reggia”. E’ stato installato un grande bouquet di vischio beneaugurante al Vestibolo inferiore. Scambiandosi un bacio sotto la composizione sempreverde e pubblicando la foto sui social taggando l’account del Museo con l’hashtag #amarsiallareggia sarà possibile partecipare a un contest online. Le immagini più belle saranno rilanciate dai canali web della Reggia di Caserta.