Grande successo per Gustarte

DURAZZANO (Benevento) – Nello splendido scenario del borgo sannita, questa sera si conclude la sesta edizione di Gustarte, ovvero del nutrito cartellone di appuntamenti che ha animato il centro storico di Durazzano nelle scorse serate con show cooking alla presenza di affermati chef locali e campani, mastercalss e degustazioni bendate con una selezione dei migliori vini campani, rappresentazioni teatrali, musica polare e performance artistiche.

L’atmosfera estiva e l’eccellenza enogastronomica è stata protagonista nei vicoli e nelle piazzette del centro storico durazzanese che è stato palcoscenico di un sapiente abbinamento tra arte e enogastronomia grazie alla disseminazione di stand enogastronomici di circa trenta aziende del territorio di Durazzano, Sant’Agata dei Goti, Dugenta e Limatola che si fregia del marchio Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat). Tra quest’ultimi l’Hotel Ristorante “Guardanapoli” di Cervino/Durazzano.

Ed è quest’ultimo che sarà ancora protagonista, vista la decisione del comitato unitamente allo chef Gabriele Piscitelli e alla sommelier Gianna Piscitelli, di realizzare un evento nell’evento, con cene di degustazioni e abbinamenti di vini del territorio, con la presenza di chef a curare le serate enogastronomiche.

Ieri sabato 2 settembre 2023 è stata la volta degli chef Gabriele Piscitelli e Dario Ricciardi di “Agape Ristorante” di Sant’Agata dei Goti, Danilo De Cristofaro di “Katakrì” di Piedimonte Matese e di “Civico 69” di Alife e Francesco De Gregorio dell’“Azienda Agricola De Gregori”.

Mentre questa sera, domenica 3 settembre 2023, saranno protagonisti gli chef Paolo Barrale di “Aria” di Napoli, e dunque Carmine Pascarella e Caterina Tuosto del “Guardanapoli” di Cervino/Durazzano e Francesco Piscitelli. La cena degli chef del Guardanapoli con gli chef Barrale e Piscitelli sarà dedicata alla rivalutazione dei piatti tradizionali allo scopo di promuovere i prodotti del territorio. Saranno presenti, in accompagnamento al servizio (come per tutte le altre serate), i sommelier della manifestazione ovvero Gianna Piscitelli e Carmine Pascarella junior (sempre della brigata dell’ l’Hotel Ristorante Guardanapoli) che si occuperanno degli abbinamenti del vino.

Già nei giorni scorsi nei social era girata la voce che l’Hotel Ristorante Guardanapoli sarebbe stato presente con lo chef Carmine e la personale Pastry Chef Caterina, insieme ad altri professionisti del settore, allo showcooking nell’ambito della manifestazione GustArte che a Durazzano, iniziata il 31 agosto che si conclude proprio questa sera 3 settembre.

Non mancherà il famoso panettone di “Nonna Rosa” marchio in forte crescita e foriero di prodotti di prima qualità. Per altre info si rimanda al sito https://www.gustarte.org/ anche se la serata già è al completo per le prenotazioni.

Per la cronaca va riferito che la serata di apertura del 31 agosto 2023 è stata caratterizzata dalla presenza degli chef Angelo D’Amico della “Locanda Radici” di Melizzano, Agostino Posillico di “Villa Sirena” di Durazzano, Angelo Carannante di “Caracol” di Bacoli, e da Marco Ciaramella.

Mentre la serata del 1° settembre 2023 è stata affidata alle sapienti mani di altre eccellenze del territorio ovvero agli chef Giuseppe D’Addio della scuola “Dolce e Salato”, Luciano Vigliotti de “Samnium Resort” di Paolisi, Aniello Di Caprio della “Pasticceria Lombardi” di Maddaloni, e a quelle di Salvatore Ciaramella del “Castello di Faicchio” e della “Pasticceria Ciaramella”.