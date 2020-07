I briganti calatini scendono in campo a sostegno del candidato Santangelo

L’imprenditore maddalonese Vincenzo Santangelo si è candidato con Italia Viva. Non è la prima volta che concorre per il seggio regionale; alle scorse elezioni non è riuscito ad arrivare a Palazzo Santa Lucia per una manciata di voti.

Questa volta, sempre schierato con il governatore uscente De Luca, lo troviamo con i renziani Nicola Caputo nonché l’amico e consigliere comunale Angelo Campolattano a sponsorizzare la sua elezione.

Santangelo può contare anche su un altro gruppo che ha scelto di sostenere il suo progetto. I briganti calatini, fondati da qualche mese da Giosuele Struffolino, attivissimi nel periodo di lockdown con tante iniziative di solidarietà, sabato si sono incontrati e davanti ad una pizza hanno dichiarato il loro sostegno esclusivo ed incondizionato all’imprenditore maddalonese.

L’accordo si basa sulla scelta di sostenere un maddalonese in primis; la scelta di Santangelo in quanto maddalonese perchè è visto come un antagonista della Lega. Una collaborazione che a quanto ci fanno sapere, non si fermerà qui, ma continuerà anche dopo le elezioni regionali in tutte le iniziative che Santangelo intraprenderà politicamente anche con la sua lista civica “Calatia libera”.

A sorpresa, arriva sul finale, la dichiarazione di Struffolino che lascia le redini del gruppo: ” È con rammarico che vi comunico che per un periodo, per motivi strettamente personali, mi prenderò una pausa dall’attivismo e dalla politica. Sicuramente ritornerò più carico di prima! Per qualsiasi cosa potete fare riferimento al gruppo dei Briganti Calatini. A presto! “

Presto sarà reso noto anche il nome del nuovo coordinatore del gruppo.