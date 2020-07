Il generale De Micco dice no alla violenza e sposa il progetto sociale di Di Crescenzo

Il generale Roberto De Micco, di Cancello ed Arnone, sceso anche lui in campo in questa competizione elettorale a sostegno del presidente De Luca, stamane è stato in visita a Maddaloni.

Nell’occasione si è incontrato con Clemente Di Crescenzo, noto boxer, e hanno discusso dei progetti sociali dei quali spesso proprio Di Crescenzo si fa promotore sul territorio.

Il generale si è congratulato con lui per l’operato del suo progetto sociale contro la violenza sulle donne e per l’ apertura del nuovo sportello contro la violenza sulle donne. Ha inoltre espresso la sua gratitudine anche per aver salvato una donna da 4 extracomunitari l’anno scorso. De Micco ha dichiarato di appoggiare in toto questo progetto sociale sul tema: NO alla violenza sulle donne e NO al bullismo.

“Noi militari conosciamo ed apprezziamo la virtù di tali uomini” ha concluso così il generale la sua visita.