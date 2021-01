Il Museo Campano di Capua sarà guidato da tre donne

Capua – Grossi cambiamenti a breve all’interno del Museo Campano di Capua che ha subito un cambio di gestione e avrà una guida tutta al femminile, ma procediamo con ordine.

Il presidente della provincia di Caserta, l’avv. Giorgio Magliocca ha ufficializzato il nuovo presidente, unitamente al consiglio di amministrazione del museo, con la nomina, per quel concerne la nomina è caduta su Rosalia Santoro, moglie dell’eclettico ex presidente della Volalto 2.0 Nicola Turco, ma nel decreto di nomina figura anche Carmela del Basso, ex vicesindaco di Capua e la Iannone, le quali andranno a comporre il cda.

Rosalia Santoro, con un curriculum di tutto rispetto, sarà dunque alla guida del museo di Capua, laureata in lettere classiche e specializzata in archeologia e beni culturali, nonchè storia della chiesa, conseguita alla Federico II di Napoli, la sig.ra Turco ha all’attivo anche un master in executive management, conseguito qualche anno fa, a lei il compito di valorizzare il polo museale che dovrà far fronte anche alle nuove tecnologie in continua evoluzione.