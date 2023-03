Il sindaco di P. Matese, confersice nuovi incarichi

P. Matese – Il sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo pesca nei comitati consultivi e di quartiere e conferisce 5 incarichi per “migliorare la azione amministrativa e interagire con il sindaco e le strutture comunali”.

Le nomine hanno lo scopo di “dare ascolto e rilievo su alcune tematiche e servizi che possono interessare le scelte dell’amministrazione comunale”, si legge nel decreto. Il primo cittadino ha conferito incarichi a Paolo Terracciano, che si occuperà delle attività di coordinamento dei manutentori della cooperativa incaricata dei servizi di manutenzione degli immobili e lavori pubblici; Nicola De Girolamo, per la supervisione della gestione della raccolta rifiuti ed i servizi cimiteriali; Franca Cinotti, per l’organizzazione di eventi; Nicola Vetere, per la gestione e manutenzione del verde; Marcellino Iannotta, per le attività produttive