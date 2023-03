Incendio in taverna a Dragoni

E ‘di due donne intossicate il bilancio di un incendio avvenuto a Dragoni, in via Provinciale Terza Traversa nella frazione Maiorano di Monte.

Il rogo si è sviluppato all’interno della tavernetta. A fare da innesco, probabilmente, un corto circuito partito da un congelatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piedimonte Matese che hanno provveduto a spegnere il rogo. Successivamente, si è provveduto ad aprire le varie porte e finestre per fare arieggiare i locali invasi dal fumo denso. Due signore adulte, mamma e figlia, hanno riportato una lieve intossicazione da fumo, in quanto hanno cercato senza esito di spegnere l’incendio. Sono state visitate dal personale del 118 di Roccaromana. Per la mamma più anziana è stato consigliato di andare in ospedale per ulteriori esami.