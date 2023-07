Incidente verso Casapulla

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri attorno alle 19, su via Nazionale Appia nel territorio di Casapulla. Diversi i veicoli coinvolti. Per i conducenti tanto spavento, qualche contusione e lievi ferite.

Lo scontro si è verificato in un orario in cui l’arteria che collega Caserta e Santa Maria Capua Vetere è molto trafficata, anche per la presenza di numerosi negozi oltre che si tratta di un orario in cui, dopo che sono trascorse le ore più calde della giornata, la gente esce per fare le commissioni oppure sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro.