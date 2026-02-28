Anfiteatro. Visite gratuite a marzo

In occasione della prima domenica del mese, il primo marzo l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere apre gratuitamente le sue porte al pubblico, offrendo un’opportunità unica per scoprire uno dei monumenti più affascinanti dell’antichità romana. Secondo per dimensioni solo al Colosseo, l’Anfiteatro Campano rappresenta una testimonianza straordinaria della grandezza architettonica e culturale dell’antica Capua: visitare il sito significa immergersi nella storia dei gladiatori, percorrere gli ambienti sotterranei dove si preparavano agli spettacoli e ammirare le imponenti arcate che ancora oggi raccontano secoli di storia. Un’esperienza che unisce fascino, memoria e identità territoriale, resa ancora più preziosa dalla possibilità di accedervi gratuitamente. La prima domenica del mese è infatti un’occasione ideale per riscoprire il patrimonio culturale locale, trascorrere una giornata tra arte e storia e vivere un momento di condivisione all’insegna della cultura accessibile a tutti: famiglie, studenti, appassionati di archeologia e turisti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma nazionale di valorizzazione del patrimonio culturale della Direzione regionale Musei nazionali della Campania e della Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua, confermando l’Anfiteatro Campano come punto di riferimento per chi desidera conoscere le radici storiche del territorio e vivere un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.

“L’apertura gratuita della prima domenica del mese rappresenta un invito rivolto alla comunità e ai visitatori a riappropriarsi della propria storia. L’Anfiteatro Campano non è solo un monumento di straordinaria importanza archeologica, ma un luogo vivo, capace di raccontare ancora oggi storie di uomini, di spettacolo e di civiltà. Vogliamo che sempre più persone possano scoprirlo e sentirlo parte della propria identità culturale”, così la direttrice Antonella Tomeo commenta la Domenicalmuseo di marzo.