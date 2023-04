La Ble Decò Juvecaserta si appresta ad affrontare la prima delle due trasferte consecutive previste dal calendario prima della sosta per le festività pasquali. Domenica i bianconeri saranno ospiti della White Wise Monopoli mentre mercoledì ritorneranno in Puglia per affrontare il quintetto del Corato. L’attenzione di coach Luise e dei suoi giocatori è, però, rivolta ora solo ed esclusivamente alla formazione monopolitana che, al di là dell’attuale posizione in classifica, presenta non poche insidie, come sottolinea l’assistant coach Ciro Dell’Imperio: «Quella contro Monopoli è senz’altro una partita estremamente importante per il nostro percorso. Sappiamo di affrontare una squadra ben strutturata, ben allenata e che della fisicità e del dinamismo ne fa i propri marchi di fabbrica. Rispetto alla gara di andata – sottolinea l’assistente di coach Sergio Luise – i pugliesi hanno aggiunto qualità ed esperienza al proprio roster con individualità importanti come Laquintana e Biordi. Per quanto riguarda noi, abbiamo lavorato bene in settimana con i ragazzi che, come sempre, hanno messo impegno e dedizione in palestra per arrivare al match di Monopoli nel migliore dei modi. Con la consapevolezza – conclude Dell’Imperio – che quella di domenica sarà una partita dove concentrazione, determinazione e fiducia nelle proprie idee dovranno fare la differenza dal primo all’ultimo minuto di gioco».

La gara tra la Ble Decò Juvecaserta e la White Wise Monopoli avrà inizio alle ore 19.30 nella tendostruttura di via Pesce e sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (TE) ed Andrea Marianetti di S. Giovanni Teatino (). Al tavolo degli ufficiali di campo Ciro De Angelis di Lecce (segnapunti), Ilaria Iaia (cronometrista) e Chiara Siragusa (24 secondi), entrambe di Brindisi.

Come di consueto diretta streaming sul canale ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro (lnppass) e radiocronaca diretta su Radioprimarete Caserta.

La decima giornata di ritorno del campionato di serie B prevede per stasera, sabato, l’anticipo tra la Virtus Cassino e Teramo a spicchi. La giornata si completerà domani, domenica con le gare: IVPC Avellino – Luiss Roma, Bava Opportunity Pozzuoli – Liofilchem Roseto, White Wise Monopoli – Ble Decò Juvecaserta, Pescara Bk 2.0 – Geko Consulting Sant’Antimo, Nuova Cestistica Lions Bisceglie – Tecno Switch Ruvo Di Puglia, Diesel Tecnica Sala Consilina – Virtus Arechi Salerno, C.J. Basket Taranto – Adriatica Industriale Corato.

Questa la classifica attuale: Luiss Roma 40, Liofilchem Roseto e Tecno Switch Ruvo Di Puglia 38, Geko Consulting Sant’Antimo e Ble Decò Juvecaserta 32, Virtus Cassino e Nuova Cestistica Lions Bisceglie 30, Ivpc Avellino 26, C.J. Basket Taranto e Virtus Arechi Salerno 22, Teramo A Spicchi 20, Diesel Tecnica Sala Consilina 18, Adriatica Industriale Corato e White Wise Monopoli 14, Pescara Bk 6, Bava Opportunity Pozzuoli 2