La candidata a Sindaco di Marcianise vuole fare ricorso contro il risultato elettorale

Le elezioni comunali a Marcianise non sono affatto concluse. Appena 61 voti di distacco tra Antonio Trombetta, eletto sindaco, e la sfidante Lina Tartaglione. Quest’ultima, dopo gli scrutini, aveva preso atto del risultato e, con il post delle 10:13 di martedì 16 maggio aveva annunciato: “È stata per me comunque una grande vittoria. Grazie. Per soli 61 voti non sono il vostro sindaco, ma ringrazio ognuno degli 11354 cittadini che con coraggio e sicuramente tanto cuore hanno creduto in me. Facciamo tanti auguri al dottor Antonio Trombetta perché la volontà popolare è sempre sovrana”. Una dichiarazione che aveva fatto intendere come la ”partita elettorale” fosse finita e che il risultato, seppur negativo per una manciata di voti, fosse stato riconosciuto dalla Tartaglione, che aveva anche fatto gli auguri al suo avversario e riconosciuto che la volontà popolare aveva deciso di affidare l’amministrazione di Marcianise a Trombetta.

Di tono completamente diverso il post di pochi minuti fa, alle 8:49 di giovedì 18 maggio. “Da oggi iniziamo insieme il percorso di trasparenza che vi avevo promesso. Partiamo dal primo punto fermo. Alle ultime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio non c’è stato alcun vincitore ma solo una vittima, la città. Il sindaco di Marcianise è per soli 61 voti (da verificare attraverso ricorso) Tonino, grazie ad una campagna denigratoria e diffamatoria vergognosa contro di me fatta casa per casa. Le mie liste, quelle del centrosinistra, hanno avuto il 55,5% delle preferenze, quindi la città ha votato il centrosinistra che avrà la maggioranza dei seggi in consiglio (13 contro 12). Cosa succederà? Noi agiremo solo ed esclusivamente nell’interesse della città, compatti nonostante sia iniziato il famoso ‘mercato delle vacche’ al quale gli esponenti della destra o chi per essi si recano più volte al giorno senza riuscire a fare acquisti. Per il resto, manca poco al primo consiglio comunale. Tonino è abituato a pedalare. Ha una faticosa montagna da scalare e l’ha scelta consapevolmente. Noi un solo credo: Marcianise”.

Lina Tartaglione quindi, da come si legge nel secondo post, presenterà ricorso contro il risultato elettorale