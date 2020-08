La Lega di Salvini Premier torna in piazza a sostegno del suo Leader

CASERTA – Fine settimana e inizio di agosto caratterizzati da una ottima prova di militanza da parte della ‘Lega Salvini Premier’ anche in provincia di Caserta.

In particolare, nelle città di CASERTA CASTEL VOLTURNO, MADDALONI, S. NICOLA LA STRADA, GRAZZANISE e AVERSA la ‘Lega Salvini Premier’ è stata protagonista sul territorio di ‘Terra di lavoro’.

Infatti, SABATO 1 e DOMENICA 2 Agosto, i militanti, la classe dirigente territoriale e gli amministratori locali del partito casertano di Matteo Salvini hanno messo in campo, in linea con l’iniziativa nazionale, un’importante raccolta di firme intitolata “STOP – INVASIONE! IO STO CON SALVINI” per esprimere il pieno sostegno e la più assoli vicinanza al leader nazionale che rischia fino a 15anni di carcere per aver difeso i confini dell’Italia e per aver stroncato il business dell’immigrazione clandestina quando era Ministro dell’Interno.

“Nonostante l’arrivo del mese di Agosto con giornate caratterizzate da un caldo decisamente insopportabile, i militanti, unitamente alla classe dirigente sul territorio e agli amministratori locali, sono stati protagonisti, anche nella provincia di Caserta, di un’iniziativa tesa a far sentire al nostro Matteo Salvini la vicinanza e il senso di appartenenza in un momento così complicato e delicato dal punto di vista sia umano che politico”.

Così è intervenuto il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ a Caserta Salvatore Mastroianni a commento dei due giorni trascorsi nelle piazze a sostegno del leader nazionale.