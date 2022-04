La sezione provinciale Andis Caserta organizza un interessante seminario provinciale dal titolo “Migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento: il ruolo e la responsabilità del dirigente scolastico nella scuola in continua evoluzione”

Si svolgerà in presenza presso il Giordani di Caserta, laboratorio Futurlab della palazzina bianca,alle 15 e 30 del 29 Aprile .

Ad aprire l’evento ci sarà la Presidente di Caserta Antonella Serpico padrona di casa con il

Presidente regionale Andis Campania Pasquale La femina e il Presidente Nazionale Paolino Marotta . A trattare il tema principale interverrà Aldo Improta Dirigente dell’istituto Comprensivo Cavour di MARCIANISE dopo una introduzione

della referente del Dipartimento Formazione Andis Caserta Angelina Iaiunese . Il dibattito sarà coordinato da Alfonso Marotta e Alfonsina Corvino- Referenti Dipartimento Ordinamenti scolastici Andis Caserta. Le conclusioni spettano alla preside Serpico che illustrerà anche il sito Andis per i soci e tutte le opportunità che l’ Associazione offre . Veramente un’ottima iniziativa, molto utile in un periodo nel quale le effettive esigenze dell’alunno sono un pò trascurate.

Formazione targata Andis aperta ai dirigenti ed alle figure di staff dirigenziale .

Possono partecipare anche i docenti che intendono prepararsi al prossimo Concorso per Dirigente scolastico .

Per iscriversi inviare adesione al seguente indirizzo di posta

[email protected]

O telefonare al 3497338480