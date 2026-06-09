L’Istituto Pontano celebra 150 anni di storia: inaugurate le manifestazioni del centocinquantesimo anniversario con Maurizio Casagrande

Una giornata all’insegna della cultura, del teatro e della condivisione ha inaugurato i festeggiamenti per i 150 anni dell’Istituto Pontano di Napoli. Nella suggestiva corte di Palazzo Cariati, studenti, famiglie e docenti hanno accolto con entusiasmo Maurizio Casagrande, protagonista di un evento speciale culminato con lo spettacolo “La Prova del 9”. L’attore, membro del Consiglio di Amministrazione e direttore artistico dell’istituto, ha portato in scena il suo nuovo lavoro dopo i saggi di fine anno della Bottega delle Arti 2.0, la scuola di recitazione nata all’interno del Pontano. Oltre quaranta ragazzi tra gli 11 e i 16 anni si sono esibiti davanti al pubblico in un percorso teatrale improntato alla collaborazione e alla crescita collettiva. «Siamo qui per festeggiare i 150 anni del Pontano – ha spiegato Casagrande –. È stata una grande festa che ha emozionato adulti e ragazzi. Il teatro insegna a lavorare insieme e a superare gli individualismi». L’artista e il suo produttore hanno inoltre rinunciato al cachet, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa. Soddisfazione anche nelle parole della dirigente scolastica Emma Armentano, che ha annunciato importanti novità per il prossimo anno scolastico, tra cui il nuovo Liceo Scientifico Sportivo rivolto ai giovani agonisti. Particolarmente sentito l’intervento del presidente Pasquale Antonio Serra, che ha ricordato i suoi quarant’anni trascorsi nell’istituto. «Mantenere viva l’eccellenza del Pontano è la nostra vera prova del nove», ha affermato, lanciando un invito alle famiglie: «Venite a trovarci e affidateci con fiducia il futuro dei vostri ragazzi». Una serata di festa che ha celebrato la storia del Pontano guardando al futuro.

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