Maddaloni come Pompei: intere strade ricoperte dalla polvere

Ancora terra e polvere che volano ovunque ricoprendo balconi e case nei dintorni.

Da quando sono ripresi i lavori della linea Napoli – Bari per questi cittadini non c’è tregua. I rumori ci sono ma, a detta dei residenti, sono contenuti. Quello che è ingestibile è propria la tempesta di polvere che non risparmia nessuno nella zona di via Ponte Carolino, via Feudo, via della Vigna e dintorni, fino a località Montedecoro: praticamente tutta la zona orientale della città. L’aria è irrespirabile. Anche le attività commerciali, che già sono in lenta e difficile ripresa, aggiungono alle loro difficoltà anche questa.

In una delle ultime visite il Sindaco De Filippo aveva detto un ultimatum ad Italfer ed Rfi che avrebbero dovuto provvedere con strumenti di contenimento quali tendoni, paratie frangivento, irrigatori ed altro

Ma un’altra settimana lavorativa è iniziata peggio di prima.