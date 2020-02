Maddaloni. Il Carnevale di via Pignatari n.4

Un Carnevale all’insegna della tradizione come è nello stile dell’associazione Germogli di Pasquale Di Matteo.

Germogli ha come suo scopo primario il recupero, la valorizzazione e la disseminazione della cultura popolare in tutti i suoi aspetti. Per cui non poteva che inscenare per il giorno 25 la morte di Vicienzo dopo la lauta cena a base di polpette e il conseguente funerale con lamenti e pianti e la lettura finale del testamento. Collaborerà all’evento il gruppo Calatia in illo tempore che insieme alla Folk band di Germogli allieterà i convenuti con canti e balli della tradizione. La manifestazione è autofinanziata.

L’appuntamento è a partire dalle 19.30 al civico 4 di via Pignatari.