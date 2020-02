Maddaloni. Sabato 8 si inaugura la mostra di Ciro D’Alessio

La mostra IMPRESSIONISMO RADICALE a cura di Angelo Pagliaro Sarà inaugurata Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18:30 Allo Studio “Il Castello” in C/so I° Ottobre n°54-81024 Maddaloni (CE) e sarà possibile visitarla per tutto il mese di febbraio.

L’Orario al pubblico: 10.00 -13.00 17.30/ 20.00, mentre fuori orario su prenotazione telefonica. Per Info: 3392165735/ 3382056387 Mail [email protected]

Il centro d’arte Studio “ Il Castello”, mediante l’impegno serio e un lavoro scrupoloso, continua a proporre per la città di Maddaloni artisti di grande qualità. La mostra programmata che si inaugura sabato 8 febbraio 2020 è la personale del maestro napoletano Ciro D‘Alessio.

dal titolo “: IMPRESSIONISMO RADICALE”.

L’artista presenta una ventina di opere scelte di sua ultima produzione, che rappresentano dipinti di grande effetto coloristico, veri e propri appunti emotivi che alludono a possibili visioni.

Nel testo Carmela di Maro scrive:

L’autenticità artistica di Ciro D’Alessio è insita nel corpo mentale della sua spatola, vero strumento dell’irriducibile impressione aformale con la quale si concretizza la totale estensione della realtà sensibile sulla tela. Infatti, D’Alessio non ha debiti con l’Assoluto. All’uomo non è concesso stabilire quale sia la forma idonea nella quale debba abitare l’esistenza, così la sua pittura è un dialogo sinestetico tra l’occhio e le metamorfosi della materia vivente: la struttura dinamica dell’esistenza diviene la tangibile maniera di presagire un altrove nell’ordinario. Il mondo, dunque, non è sparito dalla superficie pittorica ma, come un catartico rovescio, ne emergono le tensioni articolari, il suo scalpitante ed incontenibile fluire e defluire dei toni nei quali si ritrovano i luoghi ed i tempi in cui comunica l’essenza. Cosicchè, attraverso la forma-colore, la realtà si scopre composta di viscerale vitalismo, euritmico e sentimentale, mediante il quale si esprimono libere movenze e sinergie fatte di cielo, di mare, di terra e di umanità.

Il presidente del centro d’arte studio il Castello, ringrazia ancora una volta tutti gli artisti che a vario titolo, hanno collaborato alla crescita culturale della citta’ di Maddaloni . La scelta di rappresentare l’arte del maestro Ciro D’Alessio, è motivo di una pittura legata alla relazione percettiva diretta tra lo spettatore e il dipinto, una singolarità interessante che nell’arte moderna e contemporanea è ancora possibile.

Il Presidente

Angelo Pagliaro