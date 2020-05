Maddaloni. Tenneriello. La città va dotata di contenitori per lo smaltimento dei DPI

Nuove abitudini , vecchi problemi. L’uso di mascherine e guanti monouso crea automaticamente il problema del loro smaltimento all’interno della città.

Per questo il consigliere di opposizione Angelo Tenneriello, al fine anche di prevenire uno abbandono selvaggio sul territorio dei dispositivi di protezione individuali monouso chiede all’amministrazione comunale di impegnarsi per allocare sul territorio comunale cestini per lo smaltimento. Inoltre di richiedere che tutte le attività commerciali, fisse ed ambulanti, si attrezzino per lo stesso scopo. Chiede infine che vengano elevate sanzioni sia per i cittadini indisciplinati che per i commercianti che non si dotino di contenitori per lo smaltimento.