Regionali 2020. Matteo Salvini a Napoli per presentare Nappi e Zinzi

Napoli. Matteo Salvini riprende il suo tour elettorale e , in vista delle regionali 2020, approda in Campania. Il 5 giugno il leader della Lega sara’ a Napoli ed in altri Comuni della Regione.

Anche se il tour ed il programma non sono ancora definiti del tutto, tra gli appuntamenti previsti per l’ex Ministro dell’Interno c’è la presentazione dell’adesione al ‘carroccio’ dell’ex assessore regionale al Lavoro della Giunta Caldoro, Severino Nappi, e dell’attuale consigliere regionale Gianpiero Zinzi, eletto nel 2015 tra le fila di Forza Italia.

Intanto, imperversano le polemiche sul ” passato antimeridionalista ” di Matteo Salvini.

Frasi ormai diventate storiche come ” “Vesuvio lavali col fuoco” rappresentano un marchio indelebile per l’ex Ministro dell’Interno il quale, nei giorni scorsi, ha dichiarato di non aver mai proferito tali parole.

Il leader della Lega nel 2009 durante una festa a Pontida fece partire il coro: “Senti che puzza scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”, una macchia che difficilmente potrà mai essere cancellata nonostante che egli abbia dichiarato tale notizia una fake.