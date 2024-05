Nasce il Master “Teoria e prassi esecuzione penale” all’Università Vanvitelli

Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli, domani presenterà il master di II livello “Teoria e prassi dell’esecuzione penale”.

Il master, organizzato in convenzione con il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e con il dipartimento per la Giustizia Minorile, avrà come direttore il Professore Giuliano Balbi, ordinario della cattedra di diritto penale.

Domani 6 maggio, la presentazione del Master alle 14.30 all’interno dell’aula Franciosi a Palazzo Melzi.

Alla presentazione interverranno Raffaele Picaro, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, il capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, il direttore generale di esecuzione penale esterna e messa alla prova del dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Domenico Arena, il provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, Lucia Castellano, e e la direttrice del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano, Giulia Russo.

Il corso sarà coordinato dalla professoressa Mena Minafra, docente di diritto penitenziario e avrà come obiettivi per la formazione non solo degli operatori afferenti al dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ma anche degli avvocati, degli esperti in mediazione penale e culturale, dei sociologi, degli psicologici, degli appartenenti alle forze dell’ordine e alla polizia locale, dei medici, dei professionisti sanitari, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dei giornalisti e per tutti coloro che a vario titolo operano nell’ambito dell’esecuzione penale.