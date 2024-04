OPERAZIONE DI POLIZIA A CASTEL VOLTURNO

Nella serata di ieri, un’operazione ad “alto impatto” ha scosso la cittadina di Castel Volturno, con conseguenze significative per il traffico di droga e la sicurezza pubblica. Decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presso la Prefettura di Caserta, l’operazione ha coinvolto un’imponente forza composta da circa 50 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell’Asl.

L’obiettivo principale dell’operazione era il controllo di circa 650 persone, con numerosi blitz, perquisizioni e denunce. Tra i risultati più significativi, cinque soggetti sono stati denunciati per vari reati, inclusa la violazione della misura di prevenzione del foglio di via, guida senza patente, spaccio di sostanze stupefacenti e abusivismo edilizio.

Tuttavia, il colpo più duro è stato inferto dall’arresto di un individuo di 32 anni, originario del napoletano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione presso la sua abitazione, sono stati trovati oltre cento grammi di hashish e cocaina. Dopo un rapido processo tenuto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata applicata la misura del divieto di dimora a Castel Volturno per l’uomo, che è stato riaccompagnato agli arresti domiciliari dove era già ristretto per un precedente reato.

Parallelamente, le autorità hanno svolto controlli di polizia amministrativa ad esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per irregolarità varie, per un totale di circa 8 mila euro di multe.

Questa operazione ha dimostrato l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e garantire la sicurezza della comunità locale.