Parere negativo del Revisore dei Conti :Del Monaco M.5.S. chiede l’ intervento del Prefetto

Oggetto: richiesta intervento sul parere negativo al Bilancio Caserta da parte del

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Illustre Signor Prefetto,

Le scrivo questa lettera perché per il secondo anno consecutivo il dott. Giuseppe

Fattopace, Presidente del Collegio dei Revisori, ha dato parere negativo sul

consuntivo di Caserta.

Pur consapevoli che il parere dei revisori non è vincolante, poiché in definitiva la

responsabilità dell’approvazione del bilancio è deliberata dal Consiglio Comunale, è

pur vero che tale approvazione necessiterá comunque di una regolarità formale che

potrà essere accertata dall’ufficio Territoriale del Governo competente.

È il secondo anno consecutivo, però, che avviene una cosa del genere: come mai?

Le chiedo pertanto, certo dell’attenzione che rivolgerá al caso, un Suo autorevole

intervento affinché si possa fare chiarezza sui dubbi, le perplessità e si possa indagare

On. Antonio del Monaco

sulle motivazioni che hanno spinto il Presidente Fattopace a dare parere negativo.

Potrebbe nascere un’indagine da parte della Procura della Corte dei Conti e, nel caso

di reati, anche da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Certo della Sua piena disponibilità e ringraziando per la cortese attenzione, porgo

distinti saluti.

Roma, 30 Luglio 2020