Parte la manifestazione culturale “La San Nicola che non conosci”

A partire dal 5 maggio e per tutte le domeniche del mese, San Nicola la Strada aprirà le porte dei suoi luoghi più significativi al pubblico con l’iniziativa “La San Nicola che non conosci”. Si tratta di un tour animato, promosso dall’Associazione culturale La barca di Teseo e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, che accompagnerà gli appassionati del territorio nei siti di maggior interesse del Comune casertano depositario di importanti tracce delle culture che vi si sono avvicendate nel corso del tempo. Il percorso, realizzato grazie ai riferimenti storiografici forniti dalla rubrica “Angoli sannicolesi” del Corriere di San Nicola, sarà animato da attori che rievocheranno scene di vita del tempo narrato e da testimonianze rese da chi ha vissuto alcuni dei luoghi visitati. Al termine un momento di ristoro con prodotti locali. Il tour è gratuito ma è gradita la prenotazione alla pagina fb “La barca Di Teseo” oppure alla mail associazionebarcaditeseo@gmail.com.

Le date:

Domenica 5 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

Domenica 12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

Domenica 19 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.30;

Domenica 26 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

Incontro in Piazza Parrocchia alle ore 9.15 per i turni mattutini e alle ore 16.45 per i pomeridiani.