PEDOFILIA : MOLTESTA I BAMBINI FUORI DAL PUB

Circa un anno fa all’esterno di un pub a Casandrino gestito dai genitori dei tre bambini che sono cugini , una femminuccia e due maschietti dell’età compresa tra i 6 e gli 8 anni , un uomo di 58 anni , si apparta con i tre bambini e inizia con palpatine nelle parti intime e avances sospette , cosa che fece scattare l’allarme nei passanti , che allarmati hanno messo in fuga l’uomo.

“Ma non ti vergogni a fare quello che stai facendo? Sei già stato arrestato per pedofilia. Lascia il bambino e vai via”

Sono state queste le frasi usate dalle persone intervenute , l’individuo è stato poi identificato nelle ore successive , e di nuovo pochi giorni fa , dopo un altro dei suoi agguati è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

I bambini che a dire della psicologa infantile capaci di intendere e percepire a tutti gli effetti i fatti hanno riscostruito l’accaduto . Pare che qualche giorno prima dell’accaduto ad uno di loro aveva offerto una banconota da cinque euro e l’abbia invitato a seguirlo in un furgone , ma il bambino non accettò : <<io non sono stupido con la testa, ho capito che cosa era… un ladro”, ha detto il bambino agli inquirenti>> e poi ancora <<Si metteva sempre dietro di noi>> hanno raccontato ancora i bambini agli inquirenti mettendo in evidenza che l’uomo molte volte avesse appoggiato i suoi genitali dietro di loro <<Ma tu che stai facendo dietro di me?>> gli avrebbero chiesto i bambini.

La Procura ha avviato un inchiesta raccogliendo le testimonianze dei bambini e anche files a quanto strani nel telefono dell’uomo.

Per l’uomo è stata disposta , però , solo una misura cautelare degli arresti domiciliare.