Pirata della strada semina il panico in paese

CANCELLO ED ARNONE – Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente si è conclusa solo con una pesante sanzione e tanto spavento la folle corsa di un automobilista che, la sera del 4 giugno, ha seminato il panico nel cuore del paese.

Erano circa le 23:45 quando un’auto a forte velocità ha attraversato il corso principale di via Settembrini. In quel momento, diversi cittadini si trovavano all’esterno di un noto bar della zona per godersi la serata. L’improvviso sfrecciare del veicolo a velocità folle ha gelato il sangue dei presenti, costretti a un immediato e istintivo brivido di paura. Le segnalazioni al comando di Polizia Municipale sono scattate all’istante. Ancora una volta, l’intervento degli uomini guidati dal Comandante Capezzuto si è rivelato tempestivo e fondamentale. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada. A dare la svolta decisiva alle indagini è stato l’efficiente impianto di videosorveglianza comunale che insiste sul territorio. Incrociando i dati e analizzando i fotogrammi dei circuiti cittadini, la Polizia Municipale è riuscita a intercettare, identificare e blindare la targa del veicolo in tempi record. Il conducente, un uomo non residente a Cancello ma proveniente da un altro comune del casertano, è stato rintracciato e verbalizzato. Per lui la serata si è conclusa nel peggiore dei modi: una raffica di sanzioni al Codice della Strada che supera complessivamente i 600 euro di contravvenzione. Fortunatamente, il grave episodio non ha causato danni a persone o a cose, ma resta la gravità di una condotta che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

La sinergia tra la vigilanza dei cittadini e l’efficienza tecnologica della Polizia Municipale ha dimostrato, anche stavolta, che a Cancello ed Arnone non c’è spazio per le zone d’ombra.