Più posti letto negli Ospedali di Caserta e Provincia

Più posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nei Pronto Soccorso in provincia di Caserta. Saranno 37 in totale i posti in più, distribuiti negli ospedali di varie città. La decisione è arrivata da parte dell’Asl di Caserta, guidata dal direttore generale Amedeo Blasotti, che ha dato il via anche all’adeguamento funzionale di quattro reparti di pronto soccorso.

Asl di Caserta, 37 posti letto di terapia intensiva in più

È il contenuto di una serie di interventi sbloccati ieri dall’Azienda sanitaria, che dà così il via alle opere di miglioramento di gran parte dei nosocomi del suo territorio