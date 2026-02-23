NICCOLÒ FABI annuncia i primi concerti del tour estivo in prestigiosi luoghi e nelle principali rassegne musicali

Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Sabato 13 giugno 2026 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nel suo unico concerto in Campania.

Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

I biglietti per le date saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 19 febbraio. Per tutte le info sui biglietti: https://magellanoconcerti.it/