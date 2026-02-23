ATLETICA Selinunte: Trionfo campano alla Festa del Cross

Nello scenario unico del Parco Archeologico di Selinunte, tra templi dorici e distese verdi affacciate sul mare, si è svolta la “Festa del Cross”, primo appuntamento FIDAL della stagione nazionale. L’evento siciliano ha regalato una cornice suggestiva e condizioni climatiche ideali, esaltando una manifestazione che ha assegnato i titoli individuali di Campione Italiano e quelli del Campionato di Società. Sul tecnico e ondulato percorso di due chilometri si sono confrontate le categorie Assolute e Promesse, Juniores, Allievi e Cadetti M/F. A prendersi la scena, ancora una volta, è stata Nadia Battocletti, che ha fermato il cronometro a 27’31”, conquistando il suo sesto titolo italiano consecutivo nel cross lungo e confermandosi regina indiscussa della specialità. La gara è stata vivace sin dalle prime battute grazie all’iniziativa di Elvanie Nimbona (27’59”), seguita dalla compagna di squadra Nicole Reina (28’21”). La sfida si è decisa nell’ultimo chilometro, quando Battocletti ha cambiato passo con determinazione, facendo valere la propria superiorità tecnica. Caivano Runners sul tetto d’Italia. Determinante per la classifica a squadre è stato l’ottimo sesto posto di Valentina Gemetto, risultato che ha permesso alla Caivano Runners Mondial Service, guidata dal presidente Luigi Celiento, di conquistare la vetta del Campionato di Società femminile. Un trionfo che certifica la crescita e la solidità del sodalizio campano, capace di imporsi in un contesto altamente competitivo e di vivere una giornata da incorniciare nella storia del club. –Giannotti sfiora il podio tra i Cadetti– Prova di carattere per Luigi Giannotti nei 3000 metri categoria Cadetti: con un finale generoso negli ultimi 400 metri, l’atleta campano ha recuperato due posizioni chiudendo quarto, a ridosso del podio, al termine di una gara intensa e combattuta. –Falco brilla tra le Juniores– Nella distanza dei 6 km riservata alle Juniores, Alessandra Falco (classe 2008) ha conquistato un prestigioso sesto posto assoluto. Un risultato di grande valore, considerando l’esperienza e la maggiore maturità agonistica delle atlete che l’hanno preceduta. –Le classifiche di società– Passi avanti per la rappresentativa maschile del C.R. Campania Cadetti che, con 285 punti, ha conquistato la settima posizione, migliorando sensibilmente rispetto al 14° posto della passata edizione. La squadra femminile Cadette ha chiuso al sedicesimo posto. Tra gli Juniores Uomini si segnala la leadership dell’ASD Arca Sparanise Track & Field nella classifica del CdS. Nella graduatoria Seniores/Promesse Uomini, al 19° posto figura l’International Security Service di Marigliano, presieduta da Buglione, rappresentata a Selinunte da Hicham Boufars, Michele Stincone e Yassine Zaki. –Organizzazione impeccabile– L’organizzazione, curata da Totò Gebbia, si è rivelata efficiente e puntuale, valorizzando al meglio un evento che unisce sport, storia e paesaggio in uno degli angoli più affascinanti della Sicilia. Una “Festa del Cross” che ha celebrato non solo i campioni, ma soprattutto lo spirito di squadra e la forza dell’atletica campana, protagonista assoluta in terra siciliana.