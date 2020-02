Pollena Trocchia. Sussurri dell’anima: il viaggio poetico attraverso la voce del cuore di Pasquale Rea

Un piacevole ed emozionante pomeriggio hanno trascorso gli intervenuti al Club Napoli di Pollena Trocchia alla presentazione del secondo libro del poeta ed artista Pasquale Rea.

La presentazione dei suoi “Sussurri dell’anima” ha creato un’occasione di confronto su tematiche che vanno oltre la poesia. A questi si sono aggiunti toccanti intermezzi musicali con l’esibizione della bravissima Federica Raimo e declamazione di poesie dell’attore Giuseppe Loffredo e del poeta Gaetano De Simone. Ad animare la serata lo chansonnier Franco Mayer.

Presenti le istituzioni: il sindaco Carlo Esposito, il vicesindaco Pasquale Fiorillo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Carmen Filosa che insieme agli altri ospiti hanno contribuito ad una discussione ricca di contenuti e di spunti interessanti che ha spaziato dai cambiamenti nei modelli educativi, alla cultura del lavoro. Rimarcata la necessità che la scuola, la famiglia e le istituzioni debbano essere in sinergia per combattere i modelli educativi della società odierna. Sottolineato anche come le arti (musica teatro sport) siano una valida alternativa alle devianze.

La serata è stata moderata dalla psicologa Edda Cioffi.

A conclusione della serata i saluti del presidente del Club Napoli di Pollena Trocchia Innocenzo Boccarusso.

I presenti che hanno acquistato una copia del libro durante la serata hanno partecipato all’estrazione di un soggiorno relax spa. Il ricavato della serata sarà usato per finalità sociali del club.