Premiazione per Chef Casertano in Comune

CASERTA. “Federico Campolattano è una vera eccellenza casertana, un ragazzo che ha creduto fortemente nel proprio progetto e nelle proprie qualità ed è stato capace di conquistare un mercato difficile quale quello tedesco grazie all’intraprendenza e a una notevole lungimiranza. La stella Michelin è il giusto riconoscimento per chi ha scelto una strada non semplice ma che si è rivelata vincente”.

A dichiararlo è stato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, che stamani ha ricevuto al Comune lo chef casertano Federico Campolattano, che lo scorso 4 aprile ha conquistato la stella Michelin con il suo ristorante “Eichhalde” a Friburgo in Brisgovia, in Germania. Presenti all’incontro anche i consiglieri comunali Andrea Boccagna e Domenico Natale.

Un successo straordinario, ancor più significativo se si considera che quest’anno è stato l’unico ristorante italiano in Germania ad aver ricevuto questo ambito riconoscimento. Il locale di Campolattano, che, insieme a sua moglie Valentina Tito, che lo affianca quotidianamente occupandosi della sala, offre 25 coperti. Nel maggio 2019 il ristorante ha aperto i battenti e ben presto lo chef casertano si è trovato di fronte alle difficoltà legate al Covid, superate brillantemente grazie ad un sistema basato sull’asporto che lo ha condotto fuori dall’emergenza e verso una definitiva affermazione come uno dei migliori ristoranti della Germania.

Le radici campane costituiscono la base della della cucina di Campolattano: in ogni piatto, infatti, lo chef mette sempre un pezzo di Caserta e della Campania, con ingredienti di eccellenza provenienti dal territorio nazionale e, in particolare, dalla nostra terra. Una cucina che intende far riscoprire la grande tradizione italiana, rivisitata in chiave moderna grazie ad alcune intuizioni dello chef.