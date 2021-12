Premio Liberalibri. Le foto del prestigioso evento culturale

Caserta. Nel Foyer del Teatro Parravano di Caserta si è tenuta l’annuale manifestazione del Premio dell’associazione culturale Liberalibri per l’anno 2021. Quest’anno è stato assegnato ad Antonio Grilletto, Maria Laura Labriola, Patrizio Ranieri Ciu e Patrizio Siviero per la loro passione e abnegazione alla conoscenza, alla donazione, alla propagazione e alla circolazione del sapere e della persona umana.

Inoltre, sono state consegnate le medaglie per il Premio “Carlo Minganti”, socio fondatore di Liberalibri, a Lucia Monaco, Michele Aulicino, l’associazione L’Isola di Arturo, Andrea Basile, Ernesto Ferrante, Raffaele Mazzarella, l’associazione CasertAzione, che per Liberalibri hanno avuto il merito di dare “conoscenza come ricchezza di vita”.

Menzioni speciali sono state conferite ai consulenti della lettura di alcune librerie: Gennaro Cadavere, Achille Callipo, Amelia De Lillo, Vincenzo De Rosa, perché con il proprio lavoro hanno avuto cura di “saper dispensare emozioni”. Sono stati, altresì, premiati Silvestro Marino, responsabile del Cinema Duel di Caserta, per la capacità di proiettare e dar spazio alla cultura, e Patrizia Posillipo, per la fotografia per la propria capacità di intendere cultura anche attraverso scatti fotografici.

Il presidente di Liberalibri, Enzo De Rosa, si è detto particolarmente soddisfatto, perché anno dopo anno si conquistano nuovi spazi culturali e nel contempo, con l’associazione Liberalibri, si dà la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo del libro, in particolar modo durante le manifestazioni in cui vengono scambiati libri del più vario genere.