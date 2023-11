Premio Nazionale Comuni Virtuosi 2023, il Comune di Cellole accede alla fase finale

Cellole. Con progetti ambiziosi, molto concreti, a volte sorprendenti, sono 66 i comuni approdati alla finale della diciassettesima edizione del Premio Nazionale Comuni Virtuosi 2023.

Le esperienze e le progettualità più significative al centro della tre giorni che si svolgerà in Sicilia – dal 15 al 17 dicembre 2023 – per la Cerimonia di Premiazione.

Si inizia venerdì 15 dicembre a Oliveri (ME) con il turismo sostenibile, passando il 16 da Ferla (SR) con le comunità energetiche per concludere con la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti e la cerimonia finale domenica 17 dicembre ad Aci Bonaccorsi (CT), comune vincitore lo scorso anno.

La Commissione Giudicatrice del Premio composta dai membri del Comitato Direttivo dei Comuni Virtuosi, porta in finale anche il Comune di Cellole, guidato dal Sindaco Guido Di Leone, che in un post social scrive:



«Sono 66 le Città scelte in tutta Italia per accedere alla fase finale del “Premio Comuni Virtuosi”, la nostra Cellole c’è.

Dopo anni di buio finalmente la nostra Città ha la giusta considerazione.

Non so come andrà, ma per noi, vedere già il nome della nostra Città in una fase finale di un premio nazionale, è già una grande vittoria.

Continuiamo a sognare insieme».



Al bando per la nuova edizione del Premio Nazionale Comuni Virtuosi potevano concorrere tutti gli enti locali che avessero avviato politiche (azioni, iniziative, progetti caratterizzati da concretezza ed una verificabile diminuzione dell’impronta ecologica) di sensibilizzazione e di sostegno alle “buone pratiche locali”, con particolare riferimento alle seguenti categorie: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile, nuovi stili di vita, inclusione sociale ed accoglienza.

Promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia e Amodo (Alleanza mobilità dolce) tra settembre e ottobre più di 300 i Comuni italiani che hanno presentato la propria candidatura.

Di seguito l’elenco completo dei finalisti: Acerra (NA), Baronissi (SA), Benevento, Bitetto (BA), Butera (CL), Cagliari, Campodimele (LT), Cantiano (PU), Capaci (PA), Carmignano (PO), Carmignano di Brenta (PD), Carpi (MO), Castelfranco Veneto (TV), Castiglione Messer Raimondo (TE), Cellole (CE), Cesa (CE), Circello (BN), Colli del Tronto (AP), Conversano (BA), Costa Volpino (BG), Cupra Marittima (AP), Foiano Val Fortone (BN), Force (AP), Ghisalba (BG), Giungano (SA), Gussola (CR), La Spezia, Lago (CS), Leverano (LE), Lipari (ME), Longarone (BL), Malegno (BS), Mola di Bari (BA), Monopoli (BA), Montesano sulla Marcellana (SA), Niardo (BS), Novi di Modena (MO), Ome (BS), Perledo (LE), Piaggine (SA), Polignano a Mare (BA), Ponzano Veneto (TV), Portici (NA), Regalbuto (EN), Roccasicura (IS), Roscigno (SA), Rutino (SA), Sacco (SA), Sant’Agata Li Battiati (CT), Santa Margherita Ligure (GE), Santa Maria a Monte (PI), Santa Maria a Vico (CE), Santagata Bolognese (BO), Santorso (VI), Saponara (ME), Sarmede (TV), Serrenti (SU), Sommacampagna (VE), Susegana (TV), Tezze (VI), Trento, Trevi (PG), Unione Monti Azzurri (MC), Unione Pedemontana (PR), Viadana (MN), Vietri di Potenza (PZ), Villa d’Agri (PZ), Vimondrone (MI), Vinchiaturo (CB).