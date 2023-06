Presso il Duomo di Caserta torna la Festa Europea della Musica,

Torna la Festa Europea della Musica, una festa che dalla sua nascita il 21 giugno 1982 in Francia ha trovato la sua svolta in Italia nel 2016 grazie al lavoro fatto dalla AIPFM e alla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici. Quest’anno presso il Duomo di Caserta, come in moltissime città d’ Europa, l’ Evento ha lo scopo di celebrare l’ Arte che è espressione emozionale dell’Anima e della Vita alla città.

L’Evento, previsto alle ore 20.00, è organizzato dal Direttore Artistico M.stro Caterina Bernardo, con il Patrocinio Morale del Comune di Caserta e del Premio “The Grand Award to Excellence – Tra le parole e l’infinito e Labore Civitatis”, ideato e promosso dal Cavaliere Nicola Paone.

I protagonisti saranno artisti del settore che eseguiranno un repertorio vario.

Artisti d’ eccezione sono i due musicisti andini Armando Huauya e Jonny Perales che ci trasporteranno nella magia del mondo inca , attraverso brani tradizionali suonati con strumenti peruviani.

E’ prevista inoltre la partecipazione di alcuni giovani talenti del territorio che si sono distinti in Concorsi Musicali negli ultimi mesi.

A sugellare la Musica nel suo fascino sarà la ballerina Myriem Scalera che accompagnerà con delle coreografie alcuni brani in repertorio.

Si ringrazia l’assessore Enzo Battarra, il Parroco del Duomo Don Enzo De Caprio, Barone Musica e tutti coloro che parteciperanno a questa grande Festa.