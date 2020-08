Razzano a sostegno dell’artigianato campano

Razzano: “Sosteniamo l’artigianato ‘Made in Campania’ aprendo nuove frontiere”

Il comunicato del candidato:

“L’ artigianato Made in Campania è un’eccellenza che dobbiamo sostenere per rilanciare la regione dopo l’emergenza Covid-19”. E’ quanto afferma in una nota Peppe Razzano, candidato nella lista De Luca Presidente alle prossime elezioni regionali in Campania. “Dobbiamo puntare forte su ciò che è già un segno distintivo del nostro territorio ed aiutare gli artigiani a scoprire nuove frontiere. Questo si può fare rafforzando la collaborazione con le Camere di Commercio provinciali, puntando a nuovi mercati, e sostenendo chi ha voglia di investire in attrezzature, know-how e brevetti. Chi ha voglia di far crescere il territorio e sviluppare nuove idee che possano produrre ricchezza per tutta la Campania, troverà sempre in noi un sostegno per farlo”.