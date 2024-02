É stato arrestato un uomo di 32 anni per violenza sessuale, dalla polizia di Stato di Caserta. L’autorità giudiziaria tedesca lo stava già cercando, già noto a loro sempre per atti di violenza sessuale.

Si tratta del secondo arresto in pochi giorni, proseguono le attività di polizia amministrativa che durante settimana scorsa avevano arrestato un nigeriano, per violenza sessuale avvenuta in Germania nel 2023, l’uomo con se aveva un machete.

In occasione del secondo arresto i poliziotti hanno scovato l’identità falsa che l’uomo aveva accertato per richiedere il permesso di soggiorno e la protezione internazionale.

Le generalità erano quelle di un uomo che nel 2022 a Berlino era comunque noto alle forze dell’ordine sempre violenza sessuale.

L’individuo in questione é stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, presto la consegna alle autorità tedesche.