Rifacimento stradale a Caserta

Caserta.

Il sindaco del capoluogo di provincia – Carlo Marino – ha annunciato l’arrivo di 5 milioni di euro provenienti dai fondi messi a disposizione per il PNRR, fondi che verranno utilizzati per il rifacimento del manto stradale in 14 strade della città.

Verranno – in questo modo – risistemate le aiuole e la posa in opera di pavimentazione drenante adibita ad i marciapiedi nonché la realizzazione di vasche per l’accumulo delle acque reflue.

Un’ ottima notizia se si considerano le condizioni in cui versa attualmente il manto stradale di Caserta.