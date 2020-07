” Riscossa di Maddaloni” presenta il piano rilancio dell’ Ospedale

RISCOSSA DI MADDALONI

C.so I Ottobre, 52 – 81024 MADDALONI (Ce)

Comunicato Stampa

Conferenza stampa di ‘Riscossa di Maddaloni’ per il rilancio dell’ospedale di Maddaloni

Presente anche il Presidente della Commissione ‘Terra dei Fuochi’ Gianpiero Zinzi

MADDALONI (Caserta) – Sabato 1 agosto alle ore 10:00 presso la sede del movimento politico ‘Riscossa di Maddaloni’, in corso I ottobre n.52, si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione del piano per il rilancio dell’ospedale di Maddaloni a termine dell’emergenza coronavirus.

All’evento presenzieranno il coordinatore Giuseppe Vigliotta, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe D’Alessandro, ed i consiglieri comunali Claudio Marone, Giuseppe Carfora, e Giuseppe Magliocca. Alla conferenza stampa inoltre sarà presente anche il Presidente della Commissione ‘Terra dei Fuochi’ e candidato alle prossime regionali Gianpiero Zinzi.

Maddaloni lì, 30 luglio 2020