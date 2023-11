Ritorna “Incontro con l’autore” rassegna culturale ideata da IL GIRASOLE

Maddaloni – Mercoledì 15 novembre alle ore 18:30 presso Vaganova Ballett (via Matilde Serao, 91) si terrà la presentazione del libro di Francesco Spiedo «Non muoiono mai» (Fandango) nell’ambito della rassegna curata e organizzata dalla libreria «Il Girasole» dal titolo «Incontro con l’autore» che nei mesi passati ha visto come ospiti, tra gli altri, Maurizio de Giovanni, Valeria Parrella, Massimiliano Virgilio e Patrizia Rinaldi. Francesco Spiedo, scrittore, autore teatrale, contributor di «minima&moralia», «AltriAnimali» e «Limina» e fondatore di Itaca Colonia Creativa, centro di formazione, produzione e distribuzione culturale con sede a Pomigliano D’Arco, dialogherà con la giornalista Lucia Grimaldi. Una piacevole commedia ricca di ironia e una piccola dose di cinismo che ruota tutto intorno a un segreto di famiglia tenuto nascosto per molto tempo e che sta per essere rivelato stravolgendo tutti gli equilibri: non si sfugge al passato, perché il passato non muore mai.