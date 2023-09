Scoppia a Casoria una bombola di gas

Si è verificata, a Casoria, poco dopo le 9,00, un’esplosione, dovuta ad una bombola di gas difettosa, in via Padre Ludovico da Casoria. Un uomo originario del Burkina Faso, di 53 anni, ha subito gravissime ustioni ed è stato ricoverato al Cardarelli in codice rosso. L’appartamento da cui è partita la fuga di gas è stato sequestrato, perché ritenuto inagibile, ed è anche stata evacuata l’intera palazzina (4 nuclei familiari) per motivi di sicurezza. Ingenti i danni.

I carabinieri della compagnia di Casoria, giunti sul posto, hanno dato corso alle indagini.

Il sindaco Raffaele Bene, che si recato sul luogo per verificare l’accaduto, ha dichiarato: “La situazione è ora sotto controllo grazie al tempestivo intervento di tutte le unità interessate. In attesa della stima dei danni e di eventuali provvedimenti, mi stringo ,a nome dell’amministrazione ,alle famiglie coinvolte e ringrazio per la prontezza i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, 118, assistenti sociali e ufficio tecnico”.