SEGNALATI ABUSI EDILIZI A S. MARIA C.V.

Tre abusi edilizi certificati e segnalati alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. E’ questo il bilancio del monitoraggio sull’abusivismo edilizio messo in campo dalla polizia municipale di Maddaloni che ha sospeso 2 cantieri e disposto la demolizione di altre strutture.

I controlli sono stati effettuati tra via Grotticella e via Appia. In una proprietà sono stati riscontrati la demolizione di un muro in tufo oltre all’esecuzione in corso di una copertura con pannelli in lamiera grecata e la realizzazione di una tendostruttura. In un’altra casa, invece, i proprietari stavano realizzando un solaio intermedio al primo piano. Dagli accertamenti è emersa anche la realizzazione di una scala che collegava il piano terra della casa con quello in corso di realizzazione. Infine, in una terza proprietà, gli agenti hanno riscontrato la realizzazione di una tettoia metallica, di una pensilina a sbalzo e di un muro di recinzione sormontato da una rete metallica.