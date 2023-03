Spacciava droga in un bar . Arrestato

La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, ha tratto in arresto un soggetto di 38 anni, in quanto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

In particolare, gli agenti del commissariato di Aversa, hanno appreso di una fiorente attività di “spaccio”, in alcune zone di San Marcellino, messo in piedi da un soggetto di circa 40 anni, di nazionalità albanese, che utilizzava i locali di un bar di cui era gestore, all’interno del quale oltre la somministrazione di alimenti e bevande, si occupava anche della vendita di sostanze stupefacenti, accreditandosi così come punto di riferimento per i giovani consumatori del posto.

A seguito di svariati appostamenti e pedinamenti di alcuni soggetti verosimilmente dediti all’assunzione di sostanze stupefacenti, era possibile notare che questi, facevano ingresso all’interno del bar e, dopo pochi minuti, uscivano frettolosamente per poi dileguarsi. Gli agenti, nel corso dei mirati servizi di osservazione, hanno notato una Fiat Punto di colore scuro che si accostava davanti all’ingresso del bar e un soggetto che si avvicinava al conducente consegnando qualcosa che aveva tra le mani, ottenendo in cambio una banconota.