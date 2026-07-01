Spettacolo pirotecnico e musicale in piazza Mercato

Articolo della maestra senza penna

Domenica 5 Luglio 2026, nella grande piazza Mercato di Marzano Appio (CE) a partire dalle ore 21 uno spettacolo unico pirotecnico e musicale, musica e luci dei fuochi di artificio in armonia. Uno spettacolo dagli effetti speciali eccezionali, da godere con amici e familiari, non da un piccolo o grande schermo, ma nella realtà della frescura del paese, Marzano Appio, sito sulle pendici del vulcano di Roccamonfina. L’evento rientra nei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù. Il comitato festa ha affidato la serata domenicale all’esperienza dell’azienda pirotecnica “De Rosa”. Grazie all’architettura particolare della maestosa scalinata di piazza Mercato, sarà offerto uno spettacolo fatto di musica classica in sintonia perfetta con i fuochi di artificio. Un’esperienza unica nel suo genere e da non perdere!

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