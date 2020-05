Ufficiale :Gli Ausiliari del Traffico tornano in strada il 25 maggio

Caserta. In questi giorni si è tanto discusso sul ripristino o meno del tiket pagamento per chi parcheggia la propria auto nell’ area delimitata dalle strisce blu. Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni commercianti che, dopo più’ di due mesi di chiusura forzata dovuta alla Pandemia Covid-19, lunedi’ 18 maggio si apprestano a riaprire le proprie attività .

In un primo momento si era deciso di far ritornare al lavoro gli Ausiliari della Sosta lunedì’ 18 maggio contemporaneamente alla riapertura delle attività commerciali . Il provvedimento aveva fatto arrabbiare i commercianti che invece avevano chiesto ad alta voce di posticipare a data da destinarsi sia il ripristino del tiket-pagamento che la riapertura della zona Ztl.

Nella giornata di ieri,giovedì’ 14 maggio, è arrivata l’ ufficialità : Il Tiket per chi parcheggia nell’area delimitata dalle strisce blu si tornerà a pagare da lunedì’ 25 maggio ,giorno in cui torneranno a lavoro anche gli Ausiliari della Sosta. Non c’è ancora nessuna notizia ufficiale invece per cio’ che riguarda la Z.T.L.che ,secondo fondati rumors ,dovrebbe essere riaperta da lunedi’ 18 maggio escluso il tratto di via Giannone.