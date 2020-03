Ultim’ora: pubblicato in Gazzetta il decreto Cura-Italia

Pubblicato stanotte con un ‘edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto 18/2020 Cura Italia. 25 miliardi e 72 pagine che dettagliano tutte le misure che il governo ha previsto per il sostegno alla sanità, alle imprese e a tutti i settori dell’economia danneggiati dall’ epidemia. 25 miliardi, un inizio, per provare a sanare ferite economiche e ricostruire queste macerie. Si attende ad aprile, come ha annunciato il Presidente Conte, un secondo decreto ad integrazione di questo.

In allegato il decreto integrale.

decretocuraitalia